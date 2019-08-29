الأمم المتحدة تحذر : التوترات الإقليمية القائمة تهدد العراق

2019/08/29 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الأمم المتحدة من أن التوترات الإقليمية القائمة قد تلحق “ضربة هائلة” بجهود إعادة بناء دولة مستقرة ومزدهرة في العراق ، مشددة على ضرورة ألا يدخر المجتمع الدولي جهداً لتفادي ذلك.وقالت المبعوثة الأممية إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت , أثناء إحاطتها ل‍مجلس الأمن أمس الأربعاء، إن القيادة العراقية تتواصل مع لاعبين إقليميين ودوليين لضمان …

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