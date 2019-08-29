بالصور.. اخماد حريق غرب البصرة اندلع بمحل لبيع الاثاث

2019/08/29 | 16:03

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بغداد اليوم- بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، الخميس، من اخماد حادث حريق اندلع في محل للأثاث بقضاء الزبير غربي البصرة.

وقال مصدر أمني، لـ"بغداد اليوم"، إن "حريقا نشب ظهر اليوم، في معرض للسكراب وبيع الاثاث المستخدم، بمنطقة البلديات ضمن قضاء الزبير غربي البصرة، دون حدوث اية خسائر بشرية".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماده".

بغداد اليوم _ متابعة

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وقالت المبعوثة الأممية إلى العرا

بغداد اليوم - البصرة

دعا مجلس قضاء القرنة في البصرة ، الخميس (29 اب 2019)، محافظها الى إجراء صيانة عاجلة لكافة السداد على ضفاف الأنهار في المحافظة قبل حلول موسم الامطار.

وذكر المجلس في وثيقة مرسلة الى محافظ البصرة اسعد العيداني، أنه "با

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، الخميس 29 اب 2019، لجنة الاتصالات والاعلام في مجلس النواب.

وقال بيان مقتضب لمكتبه ان : " رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي استقبل لجنة الاتصالات والاعلام في مجل

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