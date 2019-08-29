رئيس الجمهورية يزور مقر جهاز مكافحة الإرهاب

2019/08/29 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … زار رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وكان في استقباله الفريق أول ركن طالب شغاتي وكبار القادة والضباط.وعدّ رئيس الجمهورية، خلال لقائه منتسبي الجهاز وبحسب بيان رئاسة الجمهورية الذي تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، “استكمال النصر على عصابات داعش الإرهابية وتكريس هذا النصر وحمايته واجب […]

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