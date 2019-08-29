مسؤول محلي: كربلاء لديها الاسلحة الكافية للرد على اي اعتداء

2019/08/29 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس محافظة كربلاء، حسين شدهان، اليوم الخميس، ان المحافظة قادرة لرد أي اعتداء يطول المدينة، مبينا ان هناك أسلحة متطورة وكافية لردع اية قوة.وقال شدهان، في حديث لوكالة النبأ للأخبار، ان "كربلاء لديها الأسلحة الكافية للرد على أي اعتداء ان كان جوا او برا"، موضحا ان "قرار منع الطيران المسير في سمائها هو قرار صائب ومقتدر عليه، ولا يجوز لأية طائرة التحليق بأجواء المحافظة الا بموافقة قيادة عمليات الفرات الأوسط".

وأضاف، "هذه القرارات ستستمر خلال شهر محرم الحرام وصفر، وستتبعها قرارات أخرى امنية لاحقا"، مؤكدا ان "هناك أجهزة متطور وحديثة جوية وبرية في المحافظة قادرة لصد أي اعتداء سافر إسرائيلي كان او غيره".

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