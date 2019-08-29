2019/08/29 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن أنقاض مملكة ووجهة نظر أُميّة - الملك داوود نموذجا.بقلم: دينا سليم حنحن - بريزبن قال الكاتب الأمريكي مارك توين: "من الأفضل لك أن تغلق فمك وتترك الناس تعتقد أنك أحمق من أن تفتحه وتمحو كل شك".بماذا تذكرني هذه العبارة؟لأسرد لكم هذه الحكاية، سبق واستقبلت ضيفة جاءت من خارج بريزبن، دخلنا أحد المجمعات في منطقة الغولد كوست، نصب في المدخل تمثال للنبي داوود، فكانت ردة فعل ضيفتي مستفز وكش......

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