سائس ابراهيم - فلاسفة الماركسية الكبار، المرأة وإحصائيات الحوار المتمدن (2)

2019/08/29 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سائس_ابراهيم بدأتُ عملية الإحصاء هذه لمعرفة نسبة عدد قرائي لكل موضوع من مواضيعي- المجموع الكلي في يوم محدد لعدد قرائي مقسوم على عدد المواضيع-، ثم أردت أن أعرف نسبة القراءة بالنسبة للمعلمين الكبار للفكر الماركسي.كانت المفاجأة السارة أنهم يحطمون كل أرقام القراءة على صفحات الحوار المتمدن.فسحقاً لهؤلاء الغربان الناعبة عن موت الفكر الشيوعي.قادتني العملية لإجراء العملية على أسماء بعض الكتاب الذين أجدهم أم......

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