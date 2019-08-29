يارا عويس - بين الطفل والوحش يرتقي الإنسان

2019/08/29 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يارا_عويس بداخلنا يسكن اثنين طفلٌ ووحش؛ الطفل صاحب الطلبات الكثيرة الذي يحتاج إلى رعاية ودلال وهو عاطفي متمرد بفطرته؛ يرغب بالمزيد من كل شيء لا يشبع من التوق والفضول والمغامرة، يريد كل شيء؛ وهو بدور القلب.والآخر الوحش هو صاحب القرارات القوية الوحشية الصارمة والذي يحكم لنا الحياة كلما أوليناه اعتباره واعترفنا بوجوده؛ وهو بدور العقل.رحلتنا في التعامل مع الذات الإنسانية تبدأ من القلب إلى العقل؛ وربما ي......

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