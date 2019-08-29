حملة لتأهيل المباني الحكومية المتضررة جراء الإرهاب شرقي الفلوجة

2019/08/29 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أعلن قائممقام قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار احمد الحلبوسي، الخميس، اطلاق اكبر حملة لإعادة اعمار المباني الحكومية المتضررة جراء العمليات الارهابية لمناطق شرقي مدينة الفلوجة.وقال الحلبوسي لـ /المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع المنظمات الإنسانية أطلقت حملة إعمار واسعة شملت إعادة إعمار وتأهيل بناية قائممقامية قضاء الكرمة شرقي […]

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