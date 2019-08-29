اعتقال قرصانين الكترونيين “خطيرين” في كركوك

2019/08/29 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت شرطة كركوك، الاربعاء، القبض على شخصين خطيرين يمارسان القرصنة الالكترونية.

وقال مصدر مطلع ان الشرطة تمكنت من اعتقال شخصين رمزت لاسمهما بـ(م.ج.ع) و(ع.ج.م) اعترفا خلال التحقيق معهما بانهما ارتكبا عدد من الجرائم الالكترونية.

واضاف ان من اهم تلك الجرائم هي سرقة حساب شركة ساس وساس 3، مع سرقة حساب شركة ايرسينك والذي تم استرداده منهما لاحقا بمبلغ 10 ملايين دينار، وفضلا عن قرصنة حسابات الفيسبوك الخاصة بالمواطنين، فقد قاما بقرصنة 30 الف مشترك من شركة اللقاء للانترنت.

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