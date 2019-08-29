2019/08/29 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاشتياق – للشاعر الألماني فريدريش شيلر (1805-1759) –

ترجمة بهجت عباس

آه، من أعماق هذا الوادي،

التي يرهصها الضباب البارد،

لو استطعتُ أنْ أجدَ مخرجاً،

آه، كم سأشعرُ بأنني سعيد!

هناك أرى هضابـاً جميلة،

دائمةَ النضرة وأبدية الخضرة!

لو كانت لديَّ أجنحة أطير

مرفرفاً بها،

لانطلقت مُحلِّقاً إلى تلك الهضاب.





***

أسمعُ الأنغامَ ترنّ ُفي أذني،

ألحانَ هدوءِ السَّماء الجميل،

والنسائمُ اللِّطـافُ تحمل

إليَّ البلسمَ الفوّاح.





أرى الفواكه الذَّهبية متألقة،

تختلس النظر بين الأوراق

الداكنة،

والأزهار، التي تتفتح هناك،

لنْ تكونَ سَـلباً لأيِّ شتاء.





***

آه، كم سيبقى جميـلاً

هناك في شعاع الشمس الأبدي!

والنسيم على تلك المرتفعات-

كم سيكون عليلاً نابضاً بالحياة!

ولكنْ هيجان الجدول يوقفني،

خريره يهدر ما بين ذلك غاضباً،

أمواجُه تأخذ بالارتفاع،

فـتهبط روحي إلى الحضيض.





***

إنني أبصر قارباً متأرجحاً،

لكنْ، آه! لقد سقط الربّان.





غطس الآن ومن دون تردّد!

أشرعته ملأى بالاسْـتِلـهام.





يجب أن تؤمنَ، يجب أنْ تجرُؤَ،

لأنَّ الآلهةَ لا تعطي أيَّ ضمان،

إنَّ معجزة وحدَهـا تـقدر أن تحمِلَكَ

إلى أرض المعجزات الجميلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاشتياق – للشاعر الألماني فريدريش شيلر (1805-1759) –) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاشتياق – للشاعر الألماني فريدريش شيلر (1805-1759) –) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).