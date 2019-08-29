عضو بمجلس كربلاء : ضياع 69 مليار دينار دون الاستفادة منها في مشاريع ستراتيجية في المحافظة

2019/08/29 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة بشرى حسن عاشور رئاسة الوزراء الى تبويب المبالغ التي يتم تخصيصها لمحافظة كربلاء تحت عنوان مبالغ الزيارات منذ عام 2014 لغاية زيارة يوم عرفة الاخيرة .وقالت :” ادعو رئاسة الوزراء الى تبويب المبالغ التي يتم تخصيصها للمحافظة تحت عنوان مبالغ الزيارات لانها بعد التبويب ستستخدم في غير محلها […]

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