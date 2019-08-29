نائب:جهات سياسية وراء تجارة المخدرات بالعراق ومن يحاربها مصيره القتل

2019/08/29 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف النائب عن تحالف الإصلاح رامي السكيني، الخميس، عن تورط جهات سياسية بتجارة المخدرات في العراق وتسهيل دخولها، مبينا ان من يسعى لمحاربتها يعاقب وأحيانا يصفى بالقتل.وقال السكيني لـ/ المعلومة/، إن “تجارة المخدرات أصبحت ثالث أقوى تجارة في العراق بعد النفط والسلاح ومنتشرة على نطاق واسع وبدعم جهات سياسية”.وأضاف ان […]

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