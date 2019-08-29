2019/08/29 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف بيان صادر عن لجنة الاتصالات والاعلام النيابية عن ابرز ما تم بحثه بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واللجنة التي يترأسها الدكتور نعيم العبودي.وذكر البيان الذي تلقته “خطوة برس”، ان “لجنة الاتصالات والاعلام النيابية التقت اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء، اذ جرى خلال اللقاء مناقشة ملفي شبكة الاعلام وهيئة الاعلام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الاتصالات: رئيس الوزراء اكد على ضرورة الحفاظ على استقلالية شبكة الإعلام وهيئة الاتصالات وكالة خطوة برس.

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