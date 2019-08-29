اصابة جنديين بانفجار ناسفة جنوب الموصل

2019/08/29 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في شرطة نينوى ، اليوم الخميس ، عن اصابة جنديين اثنين بانفجار ناسفة جنوب الموصل .

وقال النقيب احمد العبيدي ان ” العبوة استهدفت دورية للجيش العراقي مابين قرية خربة تل طيبة والفارسية ضمن ناحية الشورة (69 كم جنوب الموصل) ” .

واضاف ان” القوات الامنية سارعت لتطويق مكان الحادث ونقلت الحنديين لمستشفى القريب لتلقي العلاج “.

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