2019/08/29 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن عاصفة ترابية ضربت ثلاث محافظات هي نينوى والانبار وكركوك .وقال مدير دائرة الانواء الجوية في كركوك، حسين علي :”ان عاصفة ترابية داخلية، ليست قادمة من خارج العراق ، ضربت نينوى ، والرطبة في الانبار ومن ثم وصلت الى كركوك” .واضاف:” ان العاصفة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثلاثة محافظات تتعرض لعاصفة ترابية تستمر لعدة ساعات المركز الخبري الوطني.

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