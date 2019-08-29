الحداد يدعو بريطانيا لدعم العراق بعد انتصاره على الإرهاب

2019/08/29 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الخميس، الحكومة البريطانية الى ضرورة استمرار الدعم للعراق بعد حربه ضد داعش الأرهابي، وتكثيف الجهود الدولية لانجاح التجربة الديمقراطية والنظام الفيدرالي لكي يصبح نموذجاً في المنطقة والألتزام بتطبيق الدستور العراقي بجميع بنوده ومواده.

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