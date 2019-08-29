الرئيس صالح وعلاوي يؤكدان أهمية توحيد الرؤى والمواقف بين القوى والأطراف العراقية

2019/08/29 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، مع رئيس المنبر العراقي إياد علاوي، المستجدات السياسية والأمنية في البلاد.

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