الامن النيابية تعترض على دعوة عبد المهدي لرفع الحواجز عن محيط بغداد

2019/08/29 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عن تحالف سائرون، سعد الحلفي، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي الى عدم الإسراع برفع الحواجز عن محيط بغداد.وقال الحلفي، في بيان تلقى “كلكامش برس”، نسخة منه، “لا يخفى عن الجميع خطورة الوضع الأمني الذي كانت تعيشه العاصمة بغداد”.ورفض الحلفي بشكل قاطع اية محاولة لـ”الغاء المحيط الأمني للمحافظة”، عاداً قرار القائد العام للقوات المسلحة بإلغاء المحيط الأمني والذي شارف على الانتهاء هي “دعوة لعودة العمليات الإرهابية والتفجيرات في بغداد”.وشدد على “ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري والفني بشكل اكبر ومسح المناطق من الخلايا النائمة واختيار الشخصيات الكفوءة والذي يمتلك الذهنية الأمنية بعيداً عن المحاصصة، للحفاظ على الاستقرار الأمني وعدم اعادتنا الى المربع الأول”.

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