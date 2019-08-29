2019/08/29 | 16:49

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الأخبار المحلية

الخميس 29 أغسطس 2019 | 04:47 مساءً | عدد القراءات : 5

احباط عملية تهريب ٣ حاويات ادوية بشرية عبر بوابة البصرة

بغداد/..



أعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك بوابة البصرة من ضبط {٣} حاويات محملة بأدوية بشرية معدة للتهريب.

وقالت الهيأة في بيان، تلقته، "عين العراق نيوز"، أن" عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وشرطة الكمارك والمنافذ الحدودية، فيما أكدت على اتمام الإجراءات القانونية بحقها حسب الضوابط والتعليمات النافذة".

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.

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