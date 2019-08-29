2019/08/29 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الخميس 29 أغسطس 2019 | 04:49 مساءً | عدد القراءات : 1

الغاء رسم دخول اقليم كردستان المفروضة على العراقيين!

بغداد/..



اعلن وزير الداخلية ياسين الياسري، عن الغاء إلغاء رسم دخول الإقليم والبالغ عشرة آلاف دينار.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني اليوم الخميس.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته، "عين العراق نيوز"، ان" الياسري استحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان على إلغاء رسم دخول الإقليم والبالغ عشرة آلاف دينار عن كل شخص".

واضاف" انه جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغاء رسم دخول اقليم كردستان المفروضة على العراقيين!) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغاء رسم دخول اقليم كردستان المفروضة على العراقيين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).