فصل الخريف يحل مناخيا في العراق نهاية الاسبوع المقبل يرافقه هبوط تدريجي لدرجات الحرارة

2019/08/29 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تدخل درجات الحرارة في العراق نهاية الاسبوع المقبل في مرحلة الهبوط التدريجي حيث يحل مناخيا فصل الخريف.وتوقع المتنبئ الجوي صادق عطية انكسار حرارة الاجواء نهاية الاسبوع المقبل وهبوطا تدريجيا بدرجات الحرارة في معظم أنحاء العراق اضافة لدول عديدة في المنطقة مع حلول فصل الخريف مناخيا .ونشر عطية مخططا يظهر إشارات […]

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