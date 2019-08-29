تكليف مظهر تركي عبد الجبوري بمهام النائب الاول لرئيس هيئة النزاهة

2019/08/29 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور أمرٍ ديوانيٍّ بتكليف مظهر تركي عبد الجبوري بمهامِّ النائب الأول لرئيس الهيأة، إضافةً إلى مهامِّه مديراً

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