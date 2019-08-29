نجار فلبيني يُقطع ابن أخيه بعدما اعتقد أنه شجرة!

2019/08/29 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قام نجار فلبيني مخمور يدعى روجر باجي (48 عاما)، يعمل على قطع الأشجار وصناعتها، بقتل ابن أخيه تحت تأثير الكحول حين اعتقد أنه

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