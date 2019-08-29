مرضى السرطان وأعضاء مجلس محافظة كربلاء في مواجهة مباشرة

2019/08/29 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب ناشطون من محافظة كربلاء المقدسة بعد جلسة مجلس المحافظة الأخيرة الذي أصدر فيها قرارا بصرف مبالغ مالية كبيرة كنثريات خاصة لأعضاء المجلس وبأسم الشعب العراقي امتعاضهم وسخطهم معبرين عنها بمحاولة لهدر المال العام مما اثار غضب المجتمع الكربلائي واعتبروا هذا القرار لا يمثلهم.انتشر هذا الهاشتاك على صفحات اغلب أهالي كربلاء على مواقع التواصل الاجتماعي لتصل رسالتهم الذي عبروا فيها عن سخطهم وامتعاضهم لما قام به مجلس المحافظة في جلسته الاسبوعية وبالقرار المرقم 238 تخصيص نثرية الى الاعضاء باسم اهالي كربلاء المقدسة واستنادا لاحكام المادة (7:ثالثا) من قانون المحافظات الغير منتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل فقد قرر مجلس محافظة كربلاء المقدسة بجلسته الاعتيادية رقم 27 المنعقد في 6/اب /2019 بالاغلبية المطلقة تخصيص نثرية شهرية من الايراد المحلي نسبة 60% وكالتالي

السيد رئيس مجلس المحافظة 5 مليون دينار السيد نائب رئيس المجلس 3 مليون دينار السيد امين سر المجلس 3 مليون دينار وتخصيص مبلغ مليون ونصف المليون لكل عضو بالمجلس على ان يتم تسديد الملبغ بشكل اصولي.

في الوقت الذي تكثر فيه معاناة عوائل الشهداء والايتام والمتعففين ومرضى السرطان الذي هم أولى بهذه المبالغ من غيرهم لما يعانون من سوء الأحوال المعيشية.

يذكر ان مركز الامام الحسين للأورام السرطانية في كربلاء يسجل شهريا أكثر من 150 حالة جديدة مع عدم توفر العلاجات الكيماوية بمستوى يكفي لعلاج جميع الحالات، بالإضافة الى افتقاره الى اجهزة المعجل الخطي للعلاج الاشعاعي المكمل للعلاج الكيماوي

وكما قال مدير المركز كرار الموسوي في وقت سابق إن المركز يعاني من شحة العلاجات، وبعضها يتوفر في الاسواق بأسعار باهضه الامر الذي ينعكس على صحة المريض”، موضحا أن “المركز يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الخيرية والمتبرعين في شراء العلاجات للمرضى.

تنسيقية كربلاء للحراك المدني لم تدع هذا الامر يمر دون تدخلها فأعلنت في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخه منه عن تنظيمها تظاهرة كبيرة يوم الاحد المقبل تنديدا بقرار مجلس المحافظة القاضي بتخصيص أكثر من 50 مليون كنثرية شهرية لرئيسه واعضائه.

كما أكد الناشط ايهاب الوزني عن التنسيقة إن “مواطني كربلاء منحوا مجلس المحافظة مهلة اسبوع لإلغاء قرار تخصيص النثرية من ايرادات المحافظة، بيد ان اصراراهم على ابقائها يعد استهانة واضحة واستخفاف بالأصوات المطالبة بإلغائها.واضاف الوزني ان تظاهرة اهالي كربلاء ستكون للمطالبة بعدم هدر المال العام وفقا لمصالح شخصية في وقت تعاني اغلب المستشفيات من نقص الادوية وتفشي الامراض والاوبئة وانعدام الخدمات في اغلب الاحياء السكنية واستفحال البطالة.

أسامة الخفاجي

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