حركة ارادة تصف فائق الشيخ علي بــ البذيء وتتهمه بالاساءة للمراة العراقية

2019/08/29 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصفت حركة ارادة التي تتزعمها حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، النائب فائق الشيخ علي بــ "البذيء" ردا على تصريحات اطلقها ضد سياسية لم يذكرها.

وقالت الحركة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "امثال هذا البذيء ومن على شاكلته لم يتمادوا الا بسبب ثقتهم بعدم وجود اجراءات رادعة ضدهم، واننا اذن نعلن رفضنا لهذه التغريدات المبتذلة، ندعو رئاسة البرلمان الى رفع الحصانة عن هذا البذيء وترك القضاء ياخذ مجراه في ملاحقته".

وتابعت "حركة ارادة ستتخذ الاجراءات القانونية ضد من اساء للمراة العراقية ولن تسمع بان يتربى جيل من الشباب على هذا الخطاب الذي يتنافى مع الغيرة والاخلاق العراقية".

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