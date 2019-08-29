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شاهد بالفيديو.. النشرة الاقتصادية /تقديم / نجاح الحبوبي / يوم 2019/8/29


شاهد بالفيديو.. النشرة الاقتصادية /تقديم / نجاح الحبوبي / يوم 2019/8/29
2019/08/29 | 16:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: K6Yzxx5doTM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النشرة الاقتصادية /تقديم / نجاح الحبوبي / يوم 2019/8/29) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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