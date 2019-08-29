2019/08/29 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JzcYgCr1yys

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في كردستان : جهات خارجية تحاول اغراق الاقليم بالمخدرات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في كردستان : جهات خارجية تحاول اغراق الاقليم بالمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).