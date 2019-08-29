2019/08/29 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC عاد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، قبل 48 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا.وأكدت شبكة “سكاي سبورت”، أن نيمار عاد إلى برشلونة، وأن الاتفاق تم بين الفريقين، مضيفة أن توقيع العقود في الطريق بين الناديين.هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل اغلاق سوق الانتقالات بـ” 48 ساعة” نيمار الى برشلونة من جديد المركز الخبري الوطني.

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