2019/08/29 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

استنكرت حركة ارادة التي تترئسها النائبة السابقة حنان الفتلاوي في بيان, التغريدات الاخيرة للنائب فائق الشيخ علي وطريقته المتدنية في الحديث.

وفي ما يلي نص بيان حركة ارادة إن "حركة ارادة تستنكر المستوى المتدني الذي نزل اليه المدعو فائق الشيخ علي، فبعد ان اساء للمقدسات والمرجعيات وصل ...

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