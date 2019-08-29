تعرض ثلاث محافظات لعاصفة ترابية تستمر لعدة ساعات

2019/08/29 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن عاصفة ترابية ضربت ثلاث محافظات هي نينوى والانبار وكركوك .وقال مدير دائرة الانواء الجوية في كركوك، حسين علي في حديث صحفي ، تابعته / بدر نيوز/ ” ان عاصفة ترابية داخلية، ضربت نينوى ، والرطبة في الانبار ومن ثم وصلت الى كركوك”.واضاف علي […]

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