2019/08/29 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان يتمنى لقاءه منذ سنوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماهر زين يحقق حلم شاب كوردي مصاب بالتوحد ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماهر زين يحقق حلم شاب كوردي مصاب بالتوحد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).