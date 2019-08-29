وزارة المالية تصدر بياناً بشأن العجز المتوقع في موازنة 2020

2019/08/29 | 17:05

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ الديوانية

كلف محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الخميس، حسين كاطع صالح بإدارة بلدية المحافظة.

وأظهرت نسخة من وثيقة أمر إداري للشعلان، أن الأخير قرر "انهاء توليه لإدارة مديرية بلدية الديوانية من موقع أدنى".

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بغداد اليوم- بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، الخميس، من اخماد حادث حريق اندلع في محل للأثاث بقضاء الزبير غربي البصرة.

وقال مصدر أمني، لـ"بغداد اليوم"، إن "حريقا نشب ظهر اليوم، في معرض للسكراب وبيع الاثاث المستخدم، بمنطقة دور

بغداد اليوم _ متابعة

حذرت الأمم المتحدة، الخميس (29 اب 2019)، من أن التوترات الإقليمية القائمة قد تلحق "ضربة هائلة" بجهود إعادة بناء العراق، فيما شددت على ضرورة ألا يدخر المجتمع الدولي جهدا لتفادي ذلك.

وقالت المبعوثة الأممية إلى العرا

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