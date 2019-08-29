اخماد حريق باحد المطاعم في مول بصرة تايمز

2019/08/29 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا شب بأحد المطاعم في مول بصرة تايمز سكوير وسط المدينة .وذكر مدير الدفاع المدني في البصرة العميد تحسين علي ساري:” ان حريقا شب بمطعم دايشاح في الطابق الرابع من المول نتيجة تماس كهربائي حدث بمفرغة للهواء موجودة في المطعم ” ، مبينا ان فرق الدفاع المدني وبإسناد من اطفاء […]

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