البنك الدولي يعلن دعمه لبرنامج عمل حكومة إقليم كردستان

2019/08/29 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك الدولي، دعمه للخطوط العامة لبرنامج عمل الكابينة الجديدة، لحكومة إقليم كردستان.

وأعرب المدير الإقليمي للبنك ساروج كومار جاه، خلال استقباله في أربيل، من قبل رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، عن ارتياح البنك، لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة في الإقليم، ومساندته لبرنامج عملها المعلن، واستعداد البنك الدولي لدعمها لتنفيذ ذلك البرنامج، عبر إرسال خبراء من البنك، لمساعدة الحكومة في إجراء اصلاحاتها المالية.

من جهته ابدى البارزاني سعادته للدعم والمساندة اللذان اعلنهما البنك الدولي، لبرنامج حكومته، مؤكدا ان الهدف الرئيس لحكومة الإقليم، هو انعاش الجانب الاقتصادي، عبر تنويع مصادر الدخل، بالاعتماد على مجالات متعددة، مثل الزراعة والسياحة والصناعة، وتهيئة الأرضية المناسبة للاستثمار المحلي والخارجي.

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