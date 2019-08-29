رئيس اقليم كوردستان يعزي ذوي الخياط

2019/08/29 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، عن تعازيه لذوي أمين عام اتحاد الأدباء العراقيين إبراهيم الخياط، الذي لقي مصرعه بحادث سير.

وقال بارزاني في تعزيته لذوي الخياط "تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة أمين عام اتحاد الأدباء العراقيين، إبراهيم الخياط.



نعزي عائلته الكريمة والأدباء والكتاب والمثقفين العراقيين، ونرجو لهم الصبر والسلوان وللمرحوم الجنة والمغفرة".

ولقي الامين العام لاتحاد ادباء العراق ابراهيم الخياط مصرعه يوم امس الاربعاء، بحادث سير وقع قرب قضاء عقرة بمحافظة دهوك.

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