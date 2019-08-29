قائد حشد الانبار يكشف عن عمليات أخرى ستتبع المرحلة الرابعة من إرادة النصر

2019/08/29 | 17:08

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بغداد :سومر نيوز

أكد قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الخميس، أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية قاتلا في ...

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