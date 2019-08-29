2019/08/29 | 17:08

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إجتماع لوزراء نقل العراق وسوريا وإيران في طهران الشهر المقبل

كشف وزير الطرق وبناء المدن الايرانية، محمد إسلامي، اليوم الخميس،

عن اجتماع مرتقب الشهر المقبل مع وزراء النقل في العراق وسوريا

وإيران، في العاصمة طهران.

وقال إسلامي، في تصريحات صحفية، إن "الشهر المقبل سيشهد اجتماعا مع

وزراء النقل في العراق وسوريا وإيران، في طهران، لبحث مشاريع

البنى التحتية في سوريا" ً ، مشيرا إلى أن "ذلك يأتي بعد تشكيل

لجان مشتركة لتنفيذ هذه المشاريع على خلفية اللقاء بوزير الأشغال

العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف في زيارة سابقة".وأوضح إسلامي ردا على سؤال عن إمكانية المشاركة القريبة للشركات

الإيرانية في مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع في قطاع النقل، أن

"موضوع الشركات السورية الإيرانية المشتركة يحتاج إلى قالب وإطار

جديد للتمويل ومزاولة النشاط"، كاشفا عن وجود عدة "شركات إيرانية

زارت سورية ودرست بعض المشاريع المطروحة".واعتبر إسلامي أن "الاتفاقيات الاستراتيجية طويلة الأمد الموقعة بين

البلدين في الشهر الأول من العام الجاري تعتبر منعطفا في

العلاقات التجارية والاقتصادية للبلدين" ً ، مضيفا أنه

"بهذه الاتفاقيات تم تحديد الموضوعات الرئيسية التي يرغب

البلدان بالتعاون فيها".وعن موضوع النقل بالتنسيق مع الجانبين السوري والعراقي، أكد إسلامي

"تشكيل لجنة مشتركة سورية عراقية إيرانية على مستوى المدراء

العامين، لتنمية كل قطاعات النقل البري والبحري والجوي

والترانزيت".وكشف وزير الطرق وبناء المدن الايرانية، عن توجيه "دعوة إلى دعوة

إلى وزير النقل العراقي، لإقامة اجتماع ثلاثي وتوقيع اتفاقية

ثلاثية في مجال النقل في إطار التعاون المشترك بين البلدان

الثلاثة تؤمن التسهيلات للتجار والنشاطات الاقتصادية لمزاولة مهنتهم

بشكل أكثر بساطة.

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