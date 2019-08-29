في أول يوم عمل له.. البطاط يوقف التنقلات بين صفوف الشرطة الاتحادية ويوصي بحسن المعاملة في السيطرات والمرابطات

2019/08/29 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أوعز قائد الشرطة الاتحادية الجديد اللواء الركن جعفر البطاط بايقاف التنقلات وتفعيل دور الانضباط وحسن معاملة المواطنين في السيطرات والمرابطات في أول يوم عمل له بعد تسنمه منصبه امس خلفا للفريق رائد شاكر جودت وعقد البطاط مؤتمرا موسعا بحضور جميع القادة والآمرين أكد خلاله ضرورة المحافظة على سمعة القيادة واتباع السياقات الصحيحة […]

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