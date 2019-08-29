الزراعة: حظر إستيراد 15 محصول نباتي مع اللحوم البيضاء والبيض والاسمال

2019/08/29 | 17:16

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أكدت وزارة الزراعة، استمرارها في حظر استيراد خمسة عشر محصولا نباتيا ، إضافة إلى بيض المائدة والدجاج والأسماك .

وبررت الوزارة في بيان اطلعت عليه ( المستقلة ) اليوم الخميس ، هذا الإجراء ، إلى محاولة الحفاظ على المنتج المحلي ، فضلا عن انتعاش تربية الدواجن ، وزيادة المساحات المخصصة لزراعة الشلب والاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة .

وحث وزير الزراعة ، صالح حسين ، على القيام بنهضة واسعة تؤدي إلى توفير المحاصيل المختلفة في الأسواق والحفاظ على كل المنجزات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة .

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