شؤون كربلاء تلقي القبض على منتسب ساوم مواطن بمبلغ 3300 دولار

2019/08/29 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / كربلاء… أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في كربلاء، الخميس، القبض على منتسب في استخبارات الشرطة ساوم مواطن لإخراج سيارته من الحجز مقابل مبلغ قدره (3300) دولار.وقال مدير الشؤون، العميد خضير الصافي لـ /المعلومة /، إن “معلومات وردت حول مساومة أحد المنتسبين لمواطن مقابل اخراج عجلة من الحجز لقاء مبلغ مالي قدرة (3300) […]

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