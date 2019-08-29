الحداد يبحث مع القنصل البريطاني في أربيل سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأقليم والمركز

2019/08/29 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد الحكومة البريطانية الى استمرار الدعم للعراق بعد حربه ضد داعش الأرهابي، وتكثيف الجهود الدولية لانجاح التجربة الديمقراطية والنظام الفيدرالي لكي يصبح نموذجاً في المنطقة والألتزام بتطبيق الدستور العراقي بجميع بنوده ومواده.وذكر بيان لمكتبه :” ان الحداد استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم الخميس القنصل […]

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