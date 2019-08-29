وزير الداخلية يبحث مع رئيس وزراء إقليم كردستان آفاق التنسيق المشترك بين المركز والإقليم

2019/08/29 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البارزاني،آفاق التنسيق المشترك بين المركز والإقليم في أربيل.

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