الحشد الشعبي: قتل ما يسمى والي بغداد بداعش الإرهابي واعتقال ستة من افراد حمايته في الأنبار

2019/08/29 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، قتل ما يسمى والي بغداد بعصابات داعش الإرهابي واعتقال ستة من افراد حمايته، وذلك من طريق عملية نوعية في محافظة الأنبار.

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