بالصور: (50000) راية تصل الى قضاء طويريج للمشاركة في مراسيم عزاء ركضة طويريج

2019/08/29 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المنظمة لركضة طويريج عن وصول الراية الخاصة بركضة والبالغ عددها (50000) الف راية.وذكر مسؤول التنظيم ضرغام يحيى البحراني" لوكالة نون وصول الرايات الخاصة بركضة طويريج المليونية والان نعمل بعدها يوميا وعلى مدار الساعة لتهيئتها, موضحا" سوف ترفع وتوزع في يومي التاسع ليلا في ركضة طويريج في مدينة طويريج ويوم العاشر ضهرا في ركضة طويريج في كربلاء توزع في (١٠) محطات ابتدأ من قنطرة السلام وحتى شارع القبلة قبل بدء الركضة بساعات.

وبين" ان دعم هذه المراسيم يأتي عن طريق جمع التبرعات من قبل اهل الخير وكذلك من السادة البحارنه في طويريج ومن باقي المحافظات والدول العربية والأجنبية.

عماد بعو / كربلاء

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