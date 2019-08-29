بالصور.. ضبط سجن لتعذيب المختطفين في حوض قره تبه بديالى

2019/08/29 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن الحشد الشعبي في محافظة ديالى، الخميس، ضبط سجن لتعذيب المختطفين في حوض قره تبه شمال شرق المحافظة.وقالت قوة قره تبه للحشد الشعبي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “قوة قره تبه للحشد الشعبي وبالتنسيق مع الفوج الاول في لواء 74 للجيش العراقي قامت بعملية تمشيط في قرية بريهة ضمن حوض […]

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