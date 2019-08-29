2019/08/29 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق انتشرت عبارة “الموت لأمريكا واسرائيل” عبر لوحات اعلانية في تقاطعات بغداد.واثارت هذه العبارة جملة استفهامات حول الجهة التي تقف وراء نشرها حيث لم يصدر أي تعليق حول هذا الامر.وتفيد انباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ان عبارة “الموت لأمريكا واسرائيل” تم خطها اثناء الليل وتفاجأ بها البغداديون صباحا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“صور” الموت يلاحق أمريكا واسرائيل عبر لوحات اعلانية في تقاطعات بغداد!!!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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