هجوم ناري من نائب عراقي على وزير خارجية البحرين

2019/08/29 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن النائب عن كتلة صادقون بالعراق، حسن سالم، اليوم الخميس، هجوما عنيفا على وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد، رافضا لتعليقاته حول الاعتداءات إسرائيلية...

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