مجلس البصرة: سنجتمع بالعيداني لمناقشة توزيع الوحدات السكنية للعائلات الفقيرة

2019/08/29 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد مجلس محافظة البصرة، الخميس، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ محافظ البصرة اسعد العيداني بموافقته على توزيع الأراضي السكنية للعائلات الفقيرة والمشمولة بالرعاية الاجتماعية، فيما بين انه سيجتمع بالعيداني لمناقشة توزيع الوحدات السكنية للعائلات الفقيرة.وقال عضو المجلس مرتضى الشحماني في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس محافظة البصرة وافق على […]

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