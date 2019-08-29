الأمن البرلمانية تدعو عبدالمهدي للتريث في إلغاء “المحيط الأمني” للعاصمة

2019/08/29 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعد الحلفي، الخميس، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، إلى عدم الإسراع برفع الحواجز عن محيط بغداد.وقال الحلفي، في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه: “لا يخفى عن الجميع خطورة الوضع الأمني الذي كانت تعيشه العاصمة بغداد”، مشدداً على أنه “لا يمكن باي […]

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