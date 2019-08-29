2019/08/29 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m61fffIyG6s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوزان : أسيل العبادي لاتمتلك مؤهلات لشغل منصب مدير تربية نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الوزان : أسيل العبادي لاتمتلك مؤهلات لشغل منصب مدير تربية نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).